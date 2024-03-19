Блогер Лерчек подала на развод с супругом Артемом
Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) подала заявление на расторжение брака с супругом Артемом в один из московских судов. Соответствующая информация появилась на портале мировых судей.
По данным СМИ, блогерша подала на развод 15 марта. Слухи о разладе в семье Чекалиных ходят уже несколько месяцев. Сама Валерия не отвечала на прямые вопросы о взаимоотношениях с супругом, однако заявляла, что у них «сложный период» после уголовных дел из-за неуплаты налогов.
Весной 2023 года против Лерчек и ее супруга возбудили уголовные дела о неуплате налогов и отмывании денег в особо крупном размере. Пара выплатила задолженность в размере более 500 миллионов рублей. Уголовное дело об уклонении от уплаты налогов было прекращено, напоминает RT. Со счетов блогерши сняли аресты, имущество тоже пообещали вернуть.
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