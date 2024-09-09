«Битлджус Битлджус» заработал больше 130 млн долларов в первые выходные проката

Отмечается, что в Канаде и США кинолента собрала больше 110 миллионов долларов. Одновременно с этим «Битлджус Битлджус» вышел еще в 69 странах и привлек 35 миллионов долларов сборов, возглавив кассу сразу на нескольких рынках.

Первая часть фильма, вышедшая в 1988 году, собрала в прокате лишь 74 миллиона долларов.

Производство хоррор-комедии с Майклом Китоном, Вайноной Райдер, Дженной Ортегой и Моникой Беллуччи обошлось студии Warner Bros. примерно в 100 миллионов долларов до масштабной маркетинговой кампании.

Ранее стало известно, что полнометражный мультфильм «Лунтик: Возвращение домой» возглавил кинопрокат в России и странах СНГ 5-8 сентября, напоминает RT.

