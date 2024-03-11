Билли Айлиш получила «Оскар» за песню к фильму «Барби»

Айлиш и ее брат Финнеас О’Коннелл выступили на кинопремии, исполнив с оркестром ставшую оскароносной песню, пишет Ura.ru.

Исполнительница получила «Оскар» во второй раз. В 2022 году Айлиш вручили награду за песню No Time to Die для фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать».

Ранее 22-летняя певица завоевала «Золотой Глобус» за композицию What Was I Made For? в номинации «Лучшая оригинальная песня». Кроме того, саундтрек получил «Грэмми» в категории «Песня года», напоминает телеканал «360».

