Билли Айлиш получила «Оскар» за песню к фильму «Барби»
Американская певица Билли Айлиш завоевала премию «Оскар» за композицию What Was I Made For? к фильму Греты Гервиг «Барби». Очередная, 96-я церемония вручения награды состоялась в Лос-Анджелесе, ее транслировал телеканал ABC.
Айлиш и ее брат Финнеас О’Коннелл выступили на кинопремии, исполнив с оркестром ставшую оскароносной песню, пишет Ura.ru.
Исполнительница получила «Оскар» во второй раз. В 2022 году Айлиш вручили награду за песню No Time to Die для фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать».
Ранее 22-летняя певица завоевала «Золотой Глобус» за композицию What Was I Made For? в номинации «Лучшая оригинальная песня». Кроме того, саундтрек получил «Грэмми» в категории «Песня года», напоминает телеканал «360».
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