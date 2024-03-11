«Оппенгеймер» завоевал премию «Оскар» в категории «Лучший фильм года»

За награду в главной категории также боролись «Барби», «Бедные-несчастные», «Анатомия падения», «Американское чтиво», «Оставленные», «Убийцы цветочной луны», «Маэстро», «Прошлые жизни» и «Зона интересов».

Режиссёр Кристофер Нолан завоевал «Оскар» за режиссуру фильма «Оппенгеймер».

В этой категории также были представлены «Анатомия падения», «Убийцы цветочной луны», «Бедные-несчастные» и «Зона интересов» (получила «Оскар» в категории «Лучший зарубежный фильм»).

Ранее создатели «Оппенгеймера» были удостоены награды американской киноакадемии за монтаж, операторскую работу и музыку.

Награду получил исполнитель главной роли Киллиан Мёрфи, а Роберт Дауни-младший — за роль второго плана.

