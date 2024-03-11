«Оппенгеймер» завоевал премию «Оскар» в категории «Лучший фильм года»
«Оппенгеймер» завоевал награду «Оскар» в категории «Лучший фильм года».
За награду в главной категории также боролись «Барби», «Бедные-несчастные», «Анатомия падения», «Американское чтиво», «Оставленные», «Убийцы цветочной луны», «Маэстро», «Прошлые жизни» и «Зона интересов».
Режиссёр Кристофер Нолан завоевал «Оскар» за режиссуру фильма «Оппенгеймер».
В этой категории также были представлены «Анатомия падения», «Убийцы цветочной луны», «Бедные-несчастные» и «Зона интересов» (получила «Оскар» в категории «Лучший зарубежный фильм»).
Ранее создатели «Оппенгеймера» были удостоены награды американской киноакадемии за монтаж, операторскую работу и музыку.
Награду получил исполнитель главной роли Киллиан Мёрфи, а Роберт Дауни-младший — за роль второго плана.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru