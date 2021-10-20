«Би-би-си» назвала лучшие телесериалы 21 века
Британская телерадиовещательная корпорация «Би-би-си» составила рейтинг ста лучших сериалов 21, опубликовав список на своём официальном сайте. Отмечается, что всего рассматривалось 460 различных телевизионных шоу, а отбирали те, которые и вошли в финальный список, более 200 экспертов, среди которых – критики, журналисты, киноакадемики и представители индустрии из 43 стран. Каждый из экспертов составил свой топ-10 сериалов, которые были отдельно оценены BBC, и в итоге сформировали рейтинг.
Так, первое место занял сериал «Прослушка» от HBO. На второй месте расположились «Безумцы». Тройку лидеров замыкает криминальная драма «Во все тяжкие». Также в топ-10, среди прочих, вошли сериалы «Игра престолов», «Я могу тебя уничтожить» , «Американцы» и другие. В сотне лучших находятся «Чернобыль», «Теория большого взрыва», «Рик и Морти». На последнем в списке расположился «Королевский гамбит».
А ранее в Netflix оценили доходы от выхода сериала «Игра в кальмара», ставшего самым популярным проектом сервиса, почти в $900 млн, об этом сообщает Bloomberg. 89% из тех, кто начал смотреть шоу, увидели более одной серии, а 66% зрителей посмотрели сериал полностью. В общей сложности на просмотр «Игры в кальмара» люди потратили более 1,4 млрд часов.
Производство сериала обошлось в $21,4 млн. После выхода сериала акции Netflix выросли на 7%.
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