Актер Безруков признался, что ему тяжело далась роль в фильме «Воздух»

По словам Безрукова, его герой посылает в бой еще не обученных, что очень тяжело.

«Сердце у него болит», — рассказал о своем герое народный артист РФ.

Российская премьера фильма «Воздух», рассказывающего о судьбе девушек-летчиц во время Великой Отечественной войны, состоялась 18 января. Режиссер Алексей Герман-младший в интервью НСН назвал фильм самым эмоциональным в карьере, передает «Радиоточка НСН».

