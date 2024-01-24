Актер Безруков признался, что ему тяжело далась роль в фильме «Воздух»
24 января 202418:21
Актер Сергей Безруков заявил, что ему было эмоционально тяжело играть в военной драме «Воздух». Его слова приводит «Пятый канал».
По словам Безрукова, его герой посылает в бой еще не обученных, что очень тяжело.
«Сердце у него болит», — рассказал о своем герое народный артист РФ.
Российская премьера фильма «Воздух», рассказывающего о судьбе девушек-летчиц во время Великой Отечественной войны, состоялась 18 января. Режиссер Алексей Герман-младший в интервью НСН назвал фильм самым эмоциональным в карьере, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru