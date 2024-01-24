Актер Безруков признался, что ему тяжело далась роль в фильме «Воздух»

Актер Сергей Безруков заявил, что ему было эмоционально тяжело играть в военной драме «Воздух». Его слова приводит «Пятый канал».

«Воздух» Германа-младшего стал самым кассовым военным фильмом среди новинок

По словам Безрукова, его герой посылает в бой еще не обученных, что очень тяжело.

«Сердце у него болит», — рассказал о своем герое народный артист РФ.

Российская премьера фильма «Воздух», рассказывающего о судьбе девушек-летчиц во время Великой Отечественной войны, состоялась 18 января. Режиссер Алексей Герман-младший в интервью НСН назвал фильм самым эмоциональным в карьере, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:ФильмАктер

Горячие новости

Все новости

партнеры