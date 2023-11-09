«Бежин луг» Тургенева с детскими рисунками издадут в Бельгии и РФ на двух языках

Книга русского писателя Ивана Тургенева с его рассказом «Бежин луг» будет издана на французском и русском языках. Иллюстрации нарисуют дети из Бельгии и России.

Издательский проект, приуроченный к 205-летию со дня рождения классика русской литературы, которое отмечается сегодня, организует Исследовательский центр им. Ивана Тургенева Университета бельгийского города Монс. Об этом рассказал руководитель Государственного мемориального и природного музея-заповедника «Спасское-Лутовиново» Сергей Ступин.

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Книгу в Бельгии издаст Литературный музей Монса, после чего авторские права будут переданы российской стороне. Таким образом, издание увидит свет и в России. В рамках презентации книги будут организована выставка иллюстраций, которые войдут в издание, передает ТАСС.

Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в рамках празднования 205-летия писателя, в Спасском-Лутовинове, в частности, поставили иммерсивный спектакль с героями произведений Тургенева. Все актеры - сотрудники музея и их дети.

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Фото: telegram.org
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