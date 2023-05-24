Бездомные англичане ополчились на певицу Бейонсе
Тридцать бездомных семей выселяют из лондонского отеля из-за предстоящих концертов американской поп-дивы Бейонсе, сообщает The Guardian.
Лондонские власти ранее забронировали около ста номеров для размещения бездомных, но гостиница стала пользоваться огромным спросом из-за предстоящих концертов Бейонсе. В итоге несколько десятков семей стали выселять из гостиницы. Люди высказали свое недовольство звезде и администрации отеля.
Выступления Бейонсе пройдут на лондонском стадионе. Певица даст семь концертов. Первый состоится 29 мая.
Ранее режиссер Эдуард Бояков назвал Рианну и Бейонсе русскими народными певицами, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru