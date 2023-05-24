Бездомные англичане ополчились на певицу Бейонсе

Тридцать бездомных семей выселяют из лондонского отеля из-за предстоящих концертов американской поп-дивы Бейонсе, сообщает The Guardian.

Лондонские власти ранее забронировали около ста номеров для размещения бездомных, но гостиница стала пользоваться огромным спросом из-за предстоящих концертов Бейонсе. В итоге несколько десятков семей стали выселять из гостиницы. Люди высказали свое недовольство звезде и администрации отеля.

Выступления Бейонсе пройдут на лондонском стадионе. Певица даст семь концертов. Первый состоится 29 мая.

Ранее режиссер Эдуард Бояков назвал Рианну и Бейонсе русскими народными певицами, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».



