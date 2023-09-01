Берлинская опера возобновила сотрудничество с Нетребко

Исполнительница выйдет на сцену 15 сентября в опере Джузеппе Верди «Макбет».

Как отметили в Берлинской опере, после начала конфликта на Украине артистка не делала заявлений о поддержке российской специальной военной операции.

«Анна Нетребко не принимала никаких приглашений на работу в России. Ее менеджеры подтвердили нам, что планов выступлений в России по-прежнему нет», — добавили в театре.

Ранее в Праге отменили концерт Анны Нетребко, запланированный на 16 октября, из-за «негативного отношения со стороны политических кругов» города, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

