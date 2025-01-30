Бенедикт Камбербэтч заявил, что Доктор Стрэндж появится в пятых «Мстителях»
Британский актёр Бенедикт Камбербэтч, исполняющий в фильмах Marvel роль Доктора Стрэнджа, заявил, что его персонаж появится в фильме «Мстители: Судный день».
Ранее в интервью Variety артист рассказал, что Стрэндж пропустит пятую ленту кроссоверной серии. Однако спустя некоторое время в беседе с Business Insider он указал, что ошибся и его герой точно появится в «Судном дне».
После этих слов интервьюер напомнил Камбербэтчу, что играющие в фильмах Marvel звёзды часто откровенно лгали о своих героях.
«Никогда не верьте тому, что я говорю», - ответил ему актёр.
Ранее кинокритики признали анимационный фильм «Человек-паук: Через вселенные» самым лучшим проектом по комиксам Marvel, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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