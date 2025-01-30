Бенедикт Камбербэтч заявил, что Доктор Стрэндж появится в пятых «Мстителях»

Ранее в интервью Variety артист рассказал, что Стрэндж пропустит пятую ленту кроссоверной серии. Однако спустя некоторое время в беседе с Business Insider он указал, что ошибся и его герой точно появится в «Судном дне».

После этих слов интервьюер напомнил Камбербэтчу, что играющие в фильмах Marvel звёзды часто откровенно лгали о своих героях.

«Никогда не верьте тому, что я говорю», - ответил ему актёр.

Ранее кинокритики признали анимационный фильм «Человек-паук: Через вселенные» самым лучшим проектом по комиксам Marvel, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

