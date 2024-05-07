Начались съемки второго сезона «Уэнсдей»

Netflix представил видеоролик, в котором Вещь (живая рука) везет по гостиничному коридору тележку со сценариями и оставляет их у дверей с табличками, где указаны имена актеров и их персонажей. Из последней двери на его зов выходит Уэнсдей Аддамс и здоровается с Вещью.

Отмечается, что к своим ролям в новом сезоне вернутся Эмма Майерс, Виктор Доробанту, Хантер Дэун, Дженна Ортега, Джой Сандэй, Муса Мостафа и другие. Во втором сезоне появятся и новые персонажи, которых сыграют Стив Бушеми, Джоанна Ламли и другие. Дата релиза пока не раскрывается.

Ранее Netflix представил трейлер сериала «Сенна» про трёхкратного чемпиона «Формулы 1» бразильца Айртона Сенну, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

