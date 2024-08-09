Бена Аффлека пригласили сыграть рестлера Халка Хогана

Правоохранители проверяют хостел на юго-западе Москвы из-за мигрантов

Четыре человека пострадали при столкновении такси с рейсовым автобусом на Каширском шоссе

На 53-м километре МКАДа столкнулись шесть машин

В Подмосковье с начала сезона из-за укусов клещей в медучреждения обратились 8 тысяч человек

Борт беспилотного трамвая в столице украсили описанием его преимуществ

В Москве сегодня облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди