Бена Аффлека пригласили сыграть рестлера Халка Хогана

Американский актер Бен Аффлек получил приглашение сыграть главную роль в фильме о судебном процессе, в котором знаменитый рестлер Халк Хоган отсудил $100 миллионов и добился закрытия издания Gawker за публикацию статьи, порочащей его репутацию, сообщает «Культуромания».

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В картине одну из ролей сыграет друг Аффлека Мэтт Дэймон. Режиссером ленты станет обладатель Золотой пальмовой ветви – главного приза Каннского кинофестиваля Гас Ван Сент, ранее снявший такие фильмы, как «Мой личный штат Айдахо», «Умница Уилл Хантинг», «Харви Милк» и другие.

Литературной основой картины станет книга Райана Холидея «Заговор: Питер Тиль, Халк Хоган, Gawker и анатомия интриги».

Ранее стало известно, что драма «Волки» с Джорджем Клуни и Брэдом Питтом получит продолжение, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: goldenglobes.com
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