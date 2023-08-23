Маршал прокомментировал смерть Тото Кутуньо
23 августа 202301:12
Российский исполнитель Александр Маршал выразил соболезнования в связи со смертью итальянского музыканта Тото Кутуньо, сообщает «РЕН ТВ».
Он назвал его легендой. Маршал напомнил, что «как-то в одной из программ я пел вместе с ним его песню». По его словам, было такое ощущение, что они были знакомы задолго до этого выступления. Российский певец выразил уверенность в том, что память об итальянском музыканте будет долгой, потому что он оставил большое наследие.
Тото Кутуньо умер в возрасте 80 лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru