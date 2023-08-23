Маршал прокомментировал смерть Тото Кутуньо

Он назвал его легендой. Маршал напомнил, что «как-то в одной из программ я пел вместе с ним его песню». По его словам, было такое ощущение, что они были знакомы задолго до этого выступления. Российский певец выразил уверенность в том, что память об итальянском музыканте будет долгой, потому что он оставил большое наследие.

Тото Кутуньо умер в возрасте 80 лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

