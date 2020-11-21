Бекмамбетов на еврейском кинофестивале представил Библию в формате screenlife

Проект Бекмамбетова получил название «iBible». Его первую из 20 серий режиссер снимал сам, над остальными будет работать команда Бекмамбетова. Продюсер объяснил выбор формата для экранизации вечной книги его актуальностью, потому что «в этом маленьком пространстве, происходят сегодня самые большие события нашей с вами жизни».

«Мы будем рассказывать о том, что мы любим и о чем мечтаем, новым языком кино, который называется screenlife. Для меня большая честь, что в этом году screenlife стал форматом и стилистическим решением Московского еврейского кинофестиваля. Народ, наблюдавший смены эпох и парадигм, будет говорить на вечные темы языком, соответствующим духу времени», - цитирует Бекмамбетова «Российская газета».

Премьера «iBible» запланирована в период новогодних праздников на платформе для screenlife-контента.

Напомним, Тимур Бекмамбетов снял первый фильм в технологии screenlife в 2015 году – «Убрать из друзей». При бюджете в один миллион долларов лента набрала 65 миллионов. Не менее успешным стал и другой аналогичный фильм – «Поиск» с прокатной кассой в 75 миллионов долларов.



