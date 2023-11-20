СМИ: Актер Сергей Чирков устроил пьяное шоу на конкурсе в Обнинске

По данным СМИ, артист, известный в том числе по фильму «Домовой» и сериалу «Душегубы», должен был стать членом жюри смотра и оценивать танцевальные номера, вокал и актерскую игру подростков-участников.

«Артиста привезли на репетицию "не особо в адеквате". Подвыпившая звезда решил наглядно показать подросткам, что такое "актерская профессия"», — пишет Baza.

Отмечается, что Чирков курил на сцене и скандалил. Актера попросили покинуть мероприятие.

Ранее актеру из сериала «Бригада» Денису Кирису вызвали скорую помощь в один из ресторанов Москвы, предварительно, артисту стало плохо после нескольких бокалов алкоголя, сообщает телеканал «360».

