СМИ: Актер Сергей Чирков устроил пьяное шоу на конкурсе в Обнинске
Актер Сергей Чирков устроил скандал на конкурсе талантов «Энергия улиц» в Обнинске. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По данным СМИ, артист, известный в том числе по фильму «Домовой» и сериалу «Душегубы», должен был стать членом жюри смотра и оценивать танцевальные номера, вокал и актерскую игру подростков-участников.
«Артиста привезли на репетицию "не особо в адеквате". Подвыпившая звезда решил наглядно показать подросткам, что такое "актерская профессия"», — пишет Baza.
Отмечается, что Чирков курил на сцене и скандалил. Актера попросили покинуть мероприятие.
Ранее актеру из сериала «Бригада» Денису Кирису вызвали скорую помощь в один из ресторанов Москвы, предварительно, артисту стало плохо после нескольких бокалов алкоголя, сообщает телеканал «360».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru