Баста заявил, что больше не планирует выпускать альбомы

«Сейчас пока синглы только, альбомов в рамках проекта "Баста" никаких не будет», — рассказал музыкант и продюсер.

По словам Вакуленко, в прошлом году он выпустил 24 песни, «очень много всего». В то же время артист анонсировал новый сингл и клип к нему, которые выйдут 12 апреля.

Ранее Вакуленко высказался о возможности сыграть в Медиалиге за футбольный клуб СКА, владельцем которого он является. По словам артиста, он не может «позволить себе такую глупость», пишет RT.

