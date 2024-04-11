Баста заявил, что больше не планирует выпускать альбомы
Рэпер Василий Вакуленко не планирует выпускать альбомы под псевдонимом Баста. Об этом артист заявил в беседе с ТАСС.
«Сейчас пока синглы только, альбомов в рамках проекта "Баста" никаких не будет», — рассказал музыкант и продюсер.
По словам Вакуленко, в прошлом году он выпустил 24 песни, «очень много всего». В то же время артист анонсировал новый сингл и клип к нему, которые выйдут 12 апреля.
Ранее Вакуленко высказался о возможности сыграть в Медиалиге за футбольный клуб СКА, владельцем которого он является. По словам артиста, он не может «позволить себе такую глупость», пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru