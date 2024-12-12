Басилашвили поделился воспоминаниями об умершей актрисе Раисе Максимовой
Актер Олег Басилашвили в беседе с NEWS.ru поделился воспоминаниями об умершей 11 декабря народной артистке России Раисе Максимовой. По словам артиста, его до сих пор наполняет счастье от общения с Максимовой.
Басилашвили отметил, что учился с умершей актрисой в студии МХАТ на курсе у Павла Массальского и Бориса Вершилова. Он добавил, что артистка была добрым и хорошим человеком.
Басилашвили также рассказал, что вместе с Максимовой играл в выпускной постановке по пьесе Генрика Ибсена «Нора». Актер добавил, что его партнер по сцене блистательно справилась с ролью, а впоследствии блистала в МХТ имени Чехова. Артист также посетовал на что, что их пути разошлись после окончания обучения.
Ранее советская и российская актриса театра и кино Вера Карпова умерла на 92-м году жизни в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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