Барри Кеоган сыграет в первом англоязычном фильме Кантемира Балагова
В первом англоязычном фильме российского режиссера Кантемира Балагова «Бабочковый джем» главные роли исполнят Барри Кеоган и Райли Кио, сообщает Variety.
Сценарий будущей ленты уже написан самим Балаговым. В центре сюжета – история отца и сына, эмигрировав из России, они становятся частью кабардинской диаспоры в Соединенных Штатах.
Балагов уже пытался работать с американскими актерами в США, но покинул проект по съемке пилотного эпизода сериала «Одних из нас» из-за творческих разногласий.
Ранее режиссер Кантемир Балагов объявил о завершении карьеры в кино, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru