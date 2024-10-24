«Бандиты без акцента»: В России оценил шансы Петрова сняться у Тарантино
Давид Шнейдеров заявил НСН, что наличие акцента мешает российским актерам покорять Голливуд, в таком случае они могут играть только бандитов и алкоголиков.
Российский актер Александр Петров мог бы сняться у Квентина Тарантино, так как режиссер «гениально» работает с профессионалами, но покорить Голливуд могут только американцы, заявил НСН кинокритик Давид Шнейдеров.
Ранее российский актер Александр Петров заявил, что мечтал бы сняться в фильме известного режиссера Квентина Тарантино. Артист уже принимал участие в зарубежных проектах. Например, он снимался в боевике Люка Бессона «Анна», в трагикомедии «Дворец» Романа Полански, а также в драме «Человек божий» американки Елены Попович. Шнейдеров назвал Петрова хорошим актером.
«Александр Петров – хороший артист, а Квентин Тарантино – гениальный режиссер. На мой взгляд, Квентин Тарантино от любого профессионально подготовленного артиста добьется того, что он хочет. Я не вижу никаких проблем. Главное, чтобы у них совпали желания. Сравнивать артистов я не хочу, например, Хабенский – это Хабенский, Петров – это Петров», - отметил он.
Шнейдеров подчеркнул, что российские актеры могут играть в Голливуде только «стереотипных» русских – алкоголиков и бандитов, так как наличие акцента не позволит вжиться в роль американца.
«При этом у русских актеров в Голливуде огромная проблема. Не только у русских… У французских, итальянских, немецких… Это акцент. В Голливуде может добиться успеха актер, который говорит без акцента. Иначе актер обречен на роли второго плана, русские – на роли бандитов, алкоголиков и проституток, немцы – на роли фашистов и так далее. Кино снимается не для элиты, кино снимается для фермеров, у которых есть стереотипы о том, кто такие русские, немцы и французы. Пока история Голливуда знает только два исключения – Арнольд Шварценеггер и Жан-Клод ван Дамм. Но и они практически не играют американцев. Американцев всегда играют американцы. Надо спокойно к этому относиться, русские должны играть русских, мы же тоже так считаем», - подытожил собеседник НСН.
Ранее актер Александр Петров рассказал об отсутствии у него голоса и умения петь. Несмотря на вышесказанное, актер исполнил композиции «Я свободен» группы «Кипелов» и «Любовь» Дельфина в фильме «Лед 3». Параллельно Петров ведет работу над своим музыкальным альбомом, передает «Радиоточка НСН».
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