Балет «Спящая красавица» покажут в кинотеатрах в память о Григоровиче

Балет Петра Чайковского «Спящая красавица» в постановке народного артиста СССР Юрия Григоровича покажут в кинотеатрах девяти городов России в память об одном из самых выдающихся хореографов XX века. Киносеансы анонсировал Государственный академический Большой театр России.

Главные партии в легендарном спектакле исполнили Елизавета Кокорева и Артем Овчаренко. Дирижёр - Валерий Гергиев. В российской столице специальный показ балета пройдет 1 июня в кинотеатре «Октябрь». Перед сеансом будет прочитана лекция о жизни и творчестве балетмейстера.

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Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», в течении июня балет также покажут в кинотеатрах Санкт-Петербурга, Воронежа, Оренбурга, Перми, Омска, Пензы, Нижнего Новгорода и Петропавловска-Камчатского.

Юрий Григорович скончался 19 мая на 99 году жизни. Прощание состоялось 23 мая на Исторической сцене Большого театра. Прах мастера 27 мая захоронят на Новодевичьем кладбище.

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Кузнецов
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