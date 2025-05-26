Балет «Спящая красавица» покажут в кинотеатрах в память о Григоровиче

Балет Петра Чайковского «Спящая красавица» в постановке народного артиста СССР Юрия Григоровича покажут в кинотеатрах девяти городов России в память об одном из самых выдающихся хореографов XX века. Киносеансы анонсировал Государственный академический Большой театр России.

Главные партии в легендарном спектакле исполнили Елизавета Кокорева и Артем Овчаренко. Дирижёр - Валерий Гергиев. В российской столице специальный показ балета пройдет 1 июня в кинотеатре «Октябрь». Перед сеансом будет прочитана лекция о жизни и творчестве балетмейстера.