Байопик о Майкле Джексоне выйдет в 2025 году
Биографический фильм о Майкле Джексоне выйдет18 апреля 2025 года, сообщает Variety.
Режиссером киноленты стал Антуан Фукуа. Называться фильм будет «Майкл», а роль короля поп-музыки исполнит племянник артиста Джафар Джексон.
Запустить фильм в производство планируют 22 января. Продюсером «Майкла» стал Грэм Кинг, который участвовал в создании байопика «Богемская рапсодия» (2018) о вокалисте группы Queen Фредди Меркьюри.
Ранее стало известно, что черная фетровая шляпа певца Майкла Джексона, в которой он впервые исполнил свою легендарную «лунную походку», продана на парижском аукционе Lemon Auction и Artp ges, отмечает «Радиоточка НСН». Лот продали за более чем 77,6 тысячи евро, сообщили аукционеры.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru