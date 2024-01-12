Байопик о Майкле Джексоне выйдет в 2025 году

Режиссером киноленты стал Антуан Фукуа. Называться фильм будет «Майкл», а роль короля поп-музыки исполнит племянник артиста Джафар Джексон.

Запустить фильм в производство планируют 22 января. Продюсером «Майкла» стал Грэм Кинг, который участвовал в создании байопика «Богемская рапсодия» (2018) о вокалисте группы Queen Фредди Меркьюри.

Ранее стало известно, что черная фетровая шляпа певца Майкла Джексона, в которой он впервые исполнил свою легендарную «лунную походку», продана на парижском аукционе Lemon Auction и Artp ges, отмечает «Радиоточка НСН». Лот продали за более чем 77,6 тысячи евро, сообщили аукционеры.

