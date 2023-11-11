Куртку Майкла Джексона из рекламы Pepsi продали за $306 тысяч
На аукционе в Лондоне продали куртку легендарного певца Майкла Джексона за 306 тысяч долларов, сообщает BBC.
Речь идет о черно-белой куртке, в которой артист снимался в рекламе «Поколение Pepsi» в 1984 году.
Кроме куртки Джексона, на лондонском аукционе реализовали еще больше 200 предметов известных музыкантов. Так, за 115 тысяч долларов продали кожаную куртку британского музыканта Джорджа Майкла. За 22,9 тысяч долларов с молотка ушел шиньон певицы Эми Уайнхаус.
Ранее стало известно, что картина художника Пабло Пикассо «Женщина с часами» ушла с молотка за 139,4 миллионов долларов, напоминает «Радиоточка НСН».
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