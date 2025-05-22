Бахрушинский музей представит в Китае выставку к 100-летию Майи Плисецкой
В Пекине в ноябре 2025 года откроется выставка Бахрушинского музея «Майя Плисецкая — полюс магии», посвященная великой балерине, рассказала гендиректор театрального музея Кристина Трубинова, сообщает газета «Культура».
По её словам, экспозиция разместится в стенах пекинского федерального центра литераторов и художников. Её основу составят материалы из фондов музея, а также многочисленные фотографии балерины.
«Проект «Майя Плисецкая — полюс магии» станет частью программы перекрёстного Года культуры России и Китая в 2024–2025 годах», - напомнила Турбинова.
Ранее стало известно, что документальный фильм о балерине Майе Плисецкой снимут на Киностудии Горького, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В России покажут фильм-открытия Каннского фестиваля
- Русский музей представит масштабную выставку Ивана Айвазовского в 2026 году
- СМИ: Кубок России по футболу раскололся за 10 дней до финала
- Российская армия получит на вооружение новые тепловизоры «Взгляд»
- СМИ: Труп мужчины нашли в голове скульптуры «Родина-мать зовёт!»
- В Полтаве демонтировали памятник Петру I
- Володин потребовал ввести уголовную ответственность за продажу энергетиков детям
- В Москве из-за ограничений задержали более 160 авиарейсов
- Бахрушинский музей представит в Китае выставку к 100-летию Майи Плисецкой
- СМИ: Налоговая начала ликвидацию одного из брендов Киркорова
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru