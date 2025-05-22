Бахрушинский музей представит в Китае выставку к 100-летию Майи Плисецкой

По её словам, экспозиция разместится в стенах пекинского федерального центра литераторов и художников. Её основу составят материалы из фондов музея, а также многочисленные фотографии балерины.

«Проект «Майя Плисецкая — полюс магии» станет частью программы перекрёстного Года культуры России и Китая в 2024–2025 годах», - напомнила Турбинова.

Ранее стало известно, что документальный фильм о балерине Майе Плисецкой снимут на Киностудии Горького, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

