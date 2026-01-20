«Рыцарь Семи Королевств» получит свою фан-базу и поклонников, если будет хорошо снят, но до вершин «Игры престолов» ему не добраться, поскольку он является вторичным продуктом, рассказал блогер и кинокритик Евгений Баженов (BadComedian) в беседе с НСН.

Американская телекомпания HBO выпустила сериал «Рыцарь Семи Королевств» — это спин-офф «Игры престолов», основанный на серии небольших повестей Джорджа Р.Р. Мартина о происходящем в фэнтезийном мире за 90 лет до событий основного сериала. Главный герой — странствующий парень Дункан, который решает стать рыцарем, и его спутник Эгг. 23 февраля первый сезон завершится выходом шестой серии. Баженов усомнился, что это произведение станет культовым.