«Баба Яга спасает Новый год» возглавила кинопрокат в России
Премьера киноленты «Баба Яга спасает Новый год» возглавила кинопрокат, собрав 162,2 миллиона рублей в России и СНГ за минувшие выходные, сообщает ресурс kinobusiness.com.
На втором месте идет триквел «Приключения Паддингтона 3» (72,6 миллиона рублей), который ранее возглавлял прокат. Замыкает тройку ещё одна премьера – «Три кота: Зимние каникулы» с результатом 70,3 миллиона рублей.
Затем в списке идут «Моана 2» и комедия «Звезды в Сибири».
Ранее стало известно, что картина «Новогоднее чудо» не сможет бороться с дорогими релизами в прокате, но станет подарком для зрителя, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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