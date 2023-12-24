Автор «Слова пацана» заявил о скромных доходах от книги
Журналист и автор «Слова пацана» Роберг Гараев рассказал, что получил скромные доходы от продажи книги. Об этом пишет портал 116.ru.
Гараев отметил, что после выхода книги в 2020 году не смог хорошо заработать. Писатель признался, что иногда просил финансовой помощи у своих подписчиков.
За три года после публикации книги журналист смог заработать около миллиона рублей.
Гараев заявил, что больших доходов у него нет даже после успеха сериала «Слово пацана». Журналист выразил надежду, что переиздание книги позволит поправить его финансовое положение.
Ранее писатель анонсировал книгу о «бабских конторах». Женский криминальный мир Гараев назвал не менее опасным, чем мужской, передает «Радиоточка НСН».
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