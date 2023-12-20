«Кино мирового уровня»: Автор книги «Слово пацана» похвалил сериал
Журналист, автор книги «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970-2010-х» Роберт Гараев назвал одноименный сериал режиссера Жоры Крыжовникова «кино мирового уровня». Об этом Гараев рассказал в интервью Forbes.
Как отметил журналист, он смотрит выходящие на онлайн-платформах новые серии проекта и получает «другого уровня погружение».
«Это кино мирового уровня. Пока мне нравятся все линии и драматическое развитие — оно достоверное, напряженное, я абсолютно со всем согласен. Это большая кинематографическая работа и очень точное кино», — поделился Гараев.
Автор также отметил, что ему нравится, как Крыжовников работает с драмой, в частности, в сериале «Звоните Ди Каприо». Гараев назвал картину «драмой, когда зрителя мотает из стороны в сторону».
«И история "казанского феномена", рассказанная таким наглядным и жестким образом, как в сериале "Слово пацана", мне нравится — это точный язык описания для нее», — добавил журналист.
Ранее Жора Крыжовников сообщил, что финальная серия проекта выйдет в запланированную дату — 21 декабря, несмотря на решение создателей сериала переснять эпизод, пишет «Свободная пресса».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Кино мирового уровня»: Автор книги «Слово пацана» похвалил сериал
- Глава Минздрава Франции подал в отставку после принятия закона о миграции
- ФСБ: В Москве изъяли 673 килограмма кокаина стоимостью до 6,5 миллиарда рублей
- СМИ: В 2024 году фитнес-центры в России повысят цены на 7-12 %
- Аэропорт Волгограда закрыли для полетов
- Жителю Комсомольска-на-Амуре дали 9,5 года колонии за шпионаж
- Росатом: Дальний Восток очищен от радиационно-опасного наследия СССР
- СМИ: Военная база США на западе Ирака подверглась ракетному удару
- СМИ: Более 20 регионов отменили салют на Новый год
- На Украине сообщили о новом сбое в работе оператора «Киевстар»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru