«Кино мирового уровня»: Автор книги «Слово пацана» похвалил сериал

Как отметил журналист, он смотрит выходящие на онлайн-платформах новые серии проекта и получает «другого уровня погружение».

«Это кино мирового уровня. Пока мне нравятся все линии и драматическое развитие — оно достоверное, напряженное, я абсолютно со всем согласен. Это большая кинематографическая работа и очень точное кино», — поделился Гараев.

Автор также отметил, что ему нравится, как Крыжовников работает с драмой, в частности, в сериале «Звоните Ди Каприо». Гараев назвал картину «драмой, когда зрителя мотает из стороны в сторону».

«И история "казанского феномена", рассказанная таким наглядным и жестким образом, как в сериале "Слово пацана", мне нравится — это точный язык описания для нее», — добавил журналист.

Ранее Жора Крыжовников сообщил, что финальная серия проекта выйдет в запланированную дату — 21 декабря, несмотря на решение создателей сериала переснять эпизод, пишет «Свободная пресса».

