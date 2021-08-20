Автор скульптуры «Большая глина № 4» удивился реакции москвичей на свою работу

Швейцарский художник Урс Фишер, автор скульптуры «Большая глина № 4», которая была установлена в Москве на Болотной набережной удивился бурной реакции москвичей на свою работу. Своими эмоциями он поделился в интервью телеканалу «Москва-24».

По его словам, он сделал скульптуру не для того, чтобы вызвать большие эмоции, а просто потому, что хотел ее сделать.