Автор скульптуры «Большая глина № 4» удивился реакции москвичей на свою работу
Швейцарский художник Урс Фишер, автор скульптуры «Большая глина № 4», которая была установлена в Москве на Болотной набережной удивился бурной реакции москвичей на свою работу. Своими эмоциями он поделился в интервью телеканалу «Москва-24».
По его словам, он сделал скульптуру не для того, чтобы вызвать большие эмоции, а просто потому, что хотел ее сделать.
Он отметил, что никогда нельзя предугадать реакцию людей, но это не мешает делиться через искусство своими мыслями и идеями.
Фишер подчеркнул, что в работе нет никакого политического контекста.
Ранее историк и публицист Евгений Понасенков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» возмутился установкой в Москве инсталляции «Большая глина №4», призвав демонтировать ее и найти ответственных.
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