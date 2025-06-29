Автор «Игры в кальмара» изменил финал сериала в последний момент
Автор популярного сериала «Игра в кальмара» Хван Дон Хёк заявил, что изначально планировал другую концовку. Об этом он рассказал в интервью Variety.
По словам Хван Дон Хёка, во время работы над сценарием, созданием персонажей и построением основной сюжетной линии он пришёл к выводу, что изначальная идея финала не была наиболее удачной. По его словам, нынешний вариант окончания истории стал самым правильным и логичным завершением для главного героя — Сон Ки Хуна. Он также признал, что финальная версия значительно отличается от первоначальной задумки. При этом Хван остался доволен тем, как закончился сериал.
Третий сезон «Игры в кальмара» вышел на платформе Netflix 27 июня. Критики в целом положительно оценили финал проекта, однако зрители разделились во мнениях. Некоторые из них заявили, что концовка испортила общее впечатление от шоу, тогда как другие отметили её уместность и логичность. Некоторые зрители даже назвали финал сериала самым жестоким в трилогии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru