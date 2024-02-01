Экземпляр первой почтовой марки выставили на торги Sotheby’s
1 февраля 202413:08
Редчайший экземпляр первой почтовой марки в истории выставили на торги Sotheby’s, которые пройдут 2 февраля, сообщает Forbes.
«Черный пенни» с профилем королевы Виктории, выпущенной в 1840 году предварительно оценен в $2,5 млн.
Аукцион, в ходе которого определится новый владелец марки, пройдет в новом формате, когда на торги выставляется всего один лот, имеющий отношения к выдающимся достижениям человечества.
Ранее случайно найденную картину Брейгеля-Младшего продадут на аукционе за 800 тысяч евро, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru