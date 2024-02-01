Экземпляр первой почтовой марки выставили на торги Sotheby’s

Редчайший экземпляр первой почтовой марки в истории выставили на торги Sotheby’s, которые пройдут 2 февраля, сообщает Forbes.

«Супрематическая композиция» Малевича ушла с молотка почти за 86 млн долларов

«Черный пенни» с профилем королевы Виктории, выпущенной в 1840 году предварительно оценен в $2,5 млн.

Аукцион, в ходе которого определится новый владелец марки, пройдет в новом формате, когда на торги выставляется всего один лот, имеющий отношения к выдающимся достижениям человечества.

Ранее случайно найденную картину Брейгеля-Младшего продадут на аукционе за 800 тысяч евро, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: sothebys.com
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