Экземпляр первой почтовой марки выставили на торги Sotheby’s

«Черный пенни» с профилем королевы Виктории, выпущенной в 1840 году предварительно оценен в $2,5 млн.

Аукцион, в ходе которого определится новый владелец марки, пройдет в новом формате, когда на торги выставляется всего один лот, имеющий отношения к выдающимся достижениям человечества.

Ранее случайно найденную картину Брейгеля-Младшего продадут на аукционе за 800 тысяч евро, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

