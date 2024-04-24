СМИ: Спрос на «запрещенные» книги на маркеплейсах вырос до 40%

Отмечается, что частные продавцы на платформах сильно повысили цены на произведения, цены на некоторые из них превысили восемь тысяч рублей.

Ранее издательство АСТ объявило о приостановке продаж трех книг в связи с проверкой их на наличие запрещенной информации, напоминает RT.

Как пояснили НСН в пресс-службе издательства, речь идет о книге Владимира Сорокина «Наследие», «Комнате Джованни» Джеймса Болдуина и произведении Майкла Каннингема «Дом на краю света». Запрет касается и бумажных, и электронных версий книг, которые сейчас направлены на экспертизу.

