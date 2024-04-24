СМИ: Спрос на «запрещенные» книги на маркеплейсах вырос до 40%

Спрос на книги Ханьи Янагихары, Владимира Сорокина, Майкла Каннингема, Мадлен Миллер в период 15–23 апреля вырос на 30–40% на маркетплейсах, пишет «Коммерсант».

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Отмечается, что частные продавцы на платформах сильно повысили цены на произведения, цены на некоторые из них превысили восемь тысяч рублей.

Ранее издательство АСТ объявило о приостановке продаж трех книг в связи с проверкой их на наличие запрещенной информации, напоминает RT.

Как пояснили НСН в пресс-службе издательства, речь идет о книге Владимира Сорокина «Наследие», «Комнате Джованни» Джеймса Болдуина и произведении Майкла Каннингема «Дом на краю света». Запрет касается и бумажных, и электронных версий книг, которые сейчас направлены на экспертизу.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Песня
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