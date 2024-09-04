«Бикович - не Хабенский»: Шнейдеров усомнился в успехе нового мюзикла про «Алису»

«Если вспомнить о фильме «Стиляги», то он себя не окупил, хотя кино хорошее. Провалились и “Бременские музыканты” Александра Абдулова, хотя новые “Бременские музыканты” прошли хорошо. Но дело в том, что песни из “Бременских музыкантов” мы все знаем с детства, они у всех на слуху. Что касается “Алисы в стране чудес”, я видел одноименный спектакль, где попытались перепеть музыку Высоцкого. Это чудовищно. Мне кажется, новый мюзикл — достаточно авантюрная затея, но дай Бог, чтобы все получилось», — сказал Шнейдеров.

По мнению собеседника НСН, не привлечет публику и актерский состав.

«Актерский состав не имеет особого значения, потому что Пересильд-младшая — это не Юлия Пересильд, а Милош Бикович — не Константин Хабенский и не Никита Кологривый. Не думаю, что люди пойдут на актеров. А главное — в этом мюзикле сложная музыка. Она не такая попсовая, как в “Бременских музыкантах”. Это не эстрада, это совсем другого уровня интеллектуальная музыка», — подытожил он.

Ранее член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев заявил, что «Алиса в стране чудес» может претендовать по итогу проката на сборы в два миллиарда рублей.

