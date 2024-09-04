«Бикович - не Хабенский»: Шнейдеров усомнился в успехе нового мюзикла про «Алису»
Новая «Алиса в стране чудес» не заинтересует зрителей ни актерами, ни сложной для восприятия музыкой, сказал НСН Давид Шнейдеров.
Мюзиклы не пользуются популярностью у отечественного зрителя, а спектакль по мотивам «Алисы в стране чудес» получился и вовсе ужасным, поэтому есть большие сомнения, что новый одноименный мюзикл будет иметь успех в прокате, заявил НСН кинокритик Давид Шнейдеров.
Анна Пересильд и Милош Бикович ранее приступили к съемкам в фильме-мюзикле «Алиса в стране чудес» — современной экранизации детского аудиоспектакля на стихи Владимира Высоцкого по мотивам сказки Льюиса Кэролла. Режиссером проекта выступает Юрий Хмельницкий, известный по фильму «Лед 3». Шнейдеров усомнился, что новый мюзикл будет иметь успех у зрителей.
«Если вспомнить о фильме «Стиляги», то он себя не окупил, хотя кино хорошее. Провалились и “Бременские музыканты” Александра Абдулова, хотя новые “Бременские музыканты” прошли хорошо. Но дело в том, что песни из “Бременских музыкантов” мы все знаем с детства, они у всех на слуху. Что касается “Алисы в стране чудес”, я видел одноименный спектакль, где попытались перепеть музыку Высоцкого. Это чудовищно. Мне кажется, новый мюзикл — достаточно авантюрная затея, но дай Бог, чтобы все получилось», — сказал Шнейдеров.
По мнению собеседника НСН, не привлечет публику и актерский состав.
«Актерский состав не имеет особого значения, потому что Пересильд-младшая — это не Юлия Пересильд, а Милош Бикович — не Константин Хабенский и не Никита Кологривый. Не думаю, что люди пойдут на актеров. А главное — в этом мюзикле сложная музыка. Она не такая попсовая, как в “Бременских музыкантах”. Это не эстрада, это совсем другого уровня интеллектуальная музыка», — подытожил он.
Ранее член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев заявил, что «Алиса в стране чудес» может претендовать по итогу проката на сборы в два миллиарда рублей.
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