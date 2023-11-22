Авангард Леонтьев награжден орденом «За заслуги в культуре и искусстве»

Как отмечается в документе, Леонтьев удостоен награды «за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность».

Леонтьев известен своими работами в кино, Московском художественном театре имени А. Чехова, где служит с 2004 года, а также своими литературными программами. В них он знакомит зрителей с произведениями русских писателей и поэтов. Леонтьев также длительное время преподавал в ГИТИСе и Школе-студии МХАТ. Среди его знаменитых учеников – Евгений Миронов, Владимир Машков, Сергей Газаров и другие.

Ранее президент РФ Владимир Путин наградил актера Гошу Куценко орденом «За заслуги в культуре и искусстве», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

