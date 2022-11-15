Аукцион в честь Иосифа Бродского пройдет в России
«Литфонд» и музей «Полторы комнаты» проведут аукцион раритетов, связанных с Иосифом Бродским. В рамках благотворительного аукциона будут представлены издания, фотографии, рисунки и другие предметы, связанные с жизнью и творчеством поэта. Об этом сообщили в пресс-службе аукционного дома «Литфонд».
В настоящее время идет сбор редкостей, посвященных жизни и творчеству Бродского. Прием лотов продлится до 22 ноября. Известно, что на предстоящем аукционе будет выставлена кассета с записью выступления Бродского в Сорбоне от 11 января 1990 года. Как раз в тот день он познакомился со своей будущей женой Марией Соццани.
Как передает Telegram-канал «Радиоточка НСН», аукцион пройдет 8 декабря. Часть вырученных средств будет передана в музей.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,5 млн+4 578 / сут.
Умерли
391 тыс.+61 / сут.
Выздоровели
20,9 млн+4 460 / сут.
- Аукцион в честь Иосифа Бродского пройдет в России
- Москалькова заявила о проверке видео с якобы казнью экс-бойца ЧВК «Вагнер»
- На аэродромах Южного военного округа оборудуют комнаты психологической разгрузки
- Ле Пен: Франция ответственна за продолжение конфликта на Украине
- «Попытка грабежа». В Кремле оценили резолюцию о выплате репараций Украине
- Рогов: Запорожские власти не видят причин для эвакуации жителей
- Кадыров заявил, что более 20 тысяч чеченских бойцов приняли участие в СВО
- Глава МОК заявил о важности участия в Олимпиаде конфликтующих стран
- Лавров заявил, что Россия не отказывается от переговоров с Украиной
- Венгрия призвала ЕС отказаться от политики санкций против России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru