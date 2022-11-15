Аукцион в честь Иосифа Бродского пройдет в России

«Литфонд» и музей «Полторы комнаты» проведут аукцион раритетов, связанных с Иосифом Бродским. В рамках благотворительного аукциона будут представлены издания, фотографии, рисунки и другие предметы, связанные с жизнью и творчеством поэта. Об этом сообщили в пресс-службе аукционного дома «Литфонд».

В настоящее время идет сбор редкостей, посвященных жизни и творчеству Бродского. Прием лотов продлится до 22 ноября. Известно, что на предстоящем аукционе будет выставлена кассета с записью выступления Бродского в Сорбоне от 11 января 1990 года. Как раз в тот день он познакомился со своей будущей женой Марией Соццани.

Как передает Telegram-канал «Радиоточка НСН», аукцион пройдет 8 декабря. Часть вырученных средств будет передана в музей.

