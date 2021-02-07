Ассоциация театральных критиков решила поддержать режиссера Серебренникова

«В связи с истечением 25 февраля 2021 года срока действия договора департамента культуры города Москвы с Кириллом Серебренниковым в качестве художественного руководителя Московского драматического театра имени Н. В. Гоголя сообщество российских театральных критиков просит вас вновь предложить К. С. Серебренникову руководство театром», - предлагают участники ассоциации.

По их мнению, «Гоголь-центр» под началом Серебренникова «стал выдающимся явлением в истории российского театра». Ассоциация считает вклад бывшего худрука в российскую культуру таким же значимым, как достижения Станиславского и Немировича-Данченко, Вахтангова и Мейерхольда, Таирова, Любимова, Захарова и других. В ассоциации предупреждают, что «авторские театры без своих создателей быстро перерождаются, теряя свое неповторимое лицо».



Ранее актер театра и кино Кирилл Кяро в эфире НСН прокомментировал отставку Серебренникова с поста худрука «Гоголь-центра».

«Раньше это был театр имени Гоголя. Театр, про который никто не знал. Театр, куда ходили строем солдаты по приказу. Вчера разговаривал с одним актером из этого театра, и он рассказывал, как там пахло рыбой, потому что под сценой был сдающийся рыбный склад. Не знаю, правда это или нет, но слухи такие были. Сейчас это самый современный, самый популярный, известный в мире театр. И этот театр сделал Кирилл Серебренников. И почему-то с ним контракт хотят завершить, очень странно», – заявил Кирилл Кяро.