Ассоциация театральных критиков решила поддержать режиссера Серебренникова
Ассоциация театральных критиков обратилась к руководителю департамента культуры Москвы Александру Кибовскому с просьбой снова нанять худруком театра «Гоголь-центр» Кирилла Серебренникова. Открытое письмо в поддержку режиссера, контракт с которым депкульт столицы продлевать не стал, опубликовано на сайте ассоциации 7 февраля.
«В связи с истечением 25 февраля 2021 года срока действия договора департамента культуры города Москвы с Кириллом Серебренниковым в качестве художественного руководителя Московского драматического театра имени Н. В. Гоголя сообщество российских театральных критиков просит вас вновь предложить К. С. Серебренникову руководство театром», - предлагают участники ассоциации.
По их мнению, «Гоголь-центр» под началом Серебренникова «стал выдающимся явлением в истории российского театра». Ассоциация считает вклад бывшего худрука в российскую культуру таким же значимым, как достижения Станиславского и Немировича-Данченко, Вахтангова и Мейерхольда, Таирова, Любимова, Захарова и других. В ассоциации предупреждают, что «авторские театры без своих создателей быстро перерождаются, теряя свое неповторимое лицо».
Ранее актер театра и кино Кирилл Кяро в эфире НСН прокомментировал отставку Серебренникова с поста худрука «Гоголь-центра».
«Раньше это был театр имени Гоголя. Театр, про который никто не знал. Театр, куда ходили строем солдаты по приказу. Вчера разговаривал с одним актером из этого театра, и он рассказывал, как там пахло рыбой, потому что под сценой был сдающийся рыбный склад. Не знаю, правда это или нет, но слухи такие были. Сейчас это самый современный, самый популярный, известный в мире театр. И этот театр сделал Кирилл Серебренников. И почему-то с ним контракт хотят завершить, очень странно», – заявил Кирилл Кяро.
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