Аскольд Запашный госпитализирован в Москве
17 ноября 202008:45
Художественный руководитель Большого Московского цирка Аскольд Запашный госпитализирован из-за резкого скачка давления. В больницу он попал накануне вечером, а сейчас чувствует себя хорошо. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Цирка на проспекте Вернадского.
В субботу он выйдет на манеж цирка.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru