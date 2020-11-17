Аскольд Запашный госпитализирован в Москве

Художественный руководитель Большого Московского цирка Аскольд Запашный госпитализирован из-за резкого скачка давления. В больницу он попал накануне вечером, а сейчас чувствует себя хорошо. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Цирка на проспекте Вернадского.

В субботу он выйдет на манеж цирка.