Аскольд Запашный госпитализирован в Москве

Художественный руководитель Большого Московского цирка Аскольд Запашный госпитализирован из-за резкого скачка давления. В больницу он попал накануне вечером, а сейчас чувствует себя хорошо. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Цирка на проспекте Вернадского.

В субботу он выйдет на манеж цирка.

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Ранее источник «360» сообщил, что Аскольд Запашный попал в больницу с болями в груди и пониженной температурой.

По данным РЕН ТВ, у 43-летнего дрессировщика артериальная гипотензия, врачи оценивают его состояние как средней тяжести. ОН был посещен в Первую Градскую больницу.

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ФОТО: Аскольд Запашный
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