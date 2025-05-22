Артисты Гамбургского балета обвинили худрука в создании «токсичной среды»

В нем также артисты балета жалуются на отсутствие у Вольпи лидерских качеств и художественного опыта, а также на глубокое недоверие, которое он испытывает к своим сотрудникам.

Пятеро из 11 первых солистов, которые считаются звездами ансамбля, уже объявили о своем уходе.

Демис Вольпи возглавил труппу Гамбургского балета в сентябре прошлого года, сменив американского хореографа Джона Ноймайера.

Ранее экс-худрук Большого театра Алексей Ратманский подписал контракт с Национальным балетом Нидерландов, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

