Артисты Гамбургского балета обвинили худрука в создании «токсичной среды»

Артисты балета одной из ведущих немецких трупп Гамбургского балета обвинили художественного руководителя Демиса Вольпи в том, что тот в ходе репетиций создал токсичную рабочую среду, а также в его пренебрежительном отношении к танцовщикам. Об этом говорится в письме, которое артисты направили в адрес министра культуры Гамбурга Карстена Бросде, сообщает The Guardian.

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В нем также артисты балета жалуются на отсутствие у Вольпи лидерских качеств и художественного опыта, а также на глубокое недоверие, которое он испытывает к своим сотрудникам.

Пятеро из 11 первых солистов, которые считаются звездами ансамбля, уже объявили о своем уходе.

Демис Вольпи возглавил труппу Гамбургского балета в сентябре прошлого года, сменив американского хореографа Джона Ноймайера.

Ранее экс-худрук Большого театра Алексей Ратманский подписал контракт с Национальным балетом Нидерландов, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Александр Кряжев
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