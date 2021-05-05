Артистка Голубкина рассказала о своем состоянии

Народная артистка РСФСР Лариса Голубкина, которую ранее госпитализировали, рассказала о своем состоянии, сообщает «Пятый канал».

Голубкина не подтвердила слухи о серьезной болезни

Актриса находится на реабилитации после перелома ноги и COVID-19. «Хожу, только не пою еще», — отметила Голубкина.

В начале года в средствах массовой информации появились утверждения, что 79-летнюю Голубкину якобы госпитализировали из-за высокого кровяного давления. Актриса сетует, что репортёры постоянными звонками не дают ей спокойно отдохнуть и набраться сил.

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Фото: kino-teatr.ru
ТЕГИ:ЗдоровьеАктеры
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