Артистка Голубкина рассказала о своем состоянии
Народная артистка РСФСР Лариса Голубкина, которую ранее госпитализировали, рассказала о своем состоянии, сообщает «Пятый канал».
Актриса находится на реабилитации после перелома ноги и COVID-19. «Хожу, только не пою еще», — отметила Голубкина.
В начале года в средствах массовой информации появились утверждения, что 79-летнюю Голубкину якобы госпитализировали из-за высокого кровяного давления. Актриса сетует, что репортёры постоянными звонками не дают ей спокойно отдохнуть и набраться сил.
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