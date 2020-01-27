Голубкина не подтвердила слухи о серьезной болезни
Актриса Лариса Голубкина опровергла слухи о том, что попала в больницу с гипертоническим кризом. Как рассказала Народная артистка РСФР телеканалу «360», у неё обыкновенная простуда.
Ранее в средствах массовой информации появились утверждения, что 79-летнюю Голубкину якобы госпитализировали из-за высокого кровяного давления. Актриса сетует, что репортёры постоянными звонками не дают ей спокойно отдохнуть и набраться сил.
Лариса Голубкина - вдова актера Андрея Миронова. Она известна в кино по ролям в таких знаменитых фильмах, как «Гусарская баллада», «Сказка о царе Салтане», «Трое в лодке, не считая собаки» и многих других. Она также прославилась своим ролям в театре.
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