Голубкина не подтвердила слухи о серьезной болезни

Актриса Лариса Голубкина опровергла слухи о том, что попала в больницу с гипертоническим кризом. Как рассказала Народная артистка РСФР телеканалу «360», у неё обыкновенная простуда.

Ранее в средствах массовой информации появились утверждения, что 79-летнюю Голубкину якобы госпитализировали из-за высокого кровяного давления. Актриса сетует, что репортёры постоянными звонками не дают ей спокойно отдохнуть и набраться сил.

Лариса Голубкина - вдова актера Андрея Миронова. Она известна в кино по ролям в таких знаменитых фильмах, как «Гусарская баллада», «Сказка о царе Салтане», «Трое в лодке, не считая собаки» и многих других. Она также прославилась своим ролям в театре.

