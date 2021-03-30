Art Russia Fair открывает новые имена российской арт-индустрии

Art Russia Fair открывает новый сезон в российской арт-индустрии. Организаторы называют это мероприятие одним из самых ярких событий весны. В Гостином дворе 1-4 апреля соберутся те, кто определяет вектор современного искусства: Павел Балыкин, Андрей Шусталов, Алла Човган, Влад Локтев, Михаил Шиханов-Кублицкий. Всего же в Art Russia Fair примут участие более сотни художников и 40 галерей.

Своей основной задачей организаторы видят открытие новых имен в российском арте и знакомство аудитории с ярчайшими представителями острого, злободневного и оригинального искусства.

Зрителям представят наиболее актуальные направления в искусстве: символизм, сюрреализм, абстрактный экспрессионизм, современный реализм, концептуализм, перформанс, арт-фотографии и digital art.

Так, один из самых известных и титулованных фотографов Москвы Влад Локтев наглядно покажет, как в последние три десятка менялась визуальная эстетика отечественного глянца.

Виктория Удалова представит проект «Провинция». Как признается автор, это ее творчество, рожденное самоизоляцией и пандемией.

Президент корпорации «Синергия» и сооснователь ярмарки Art Russia Fair Вадим Лобов рассказывает, что создание единого пространства, где могли бы соединиться два глобальных направления современности – творчество и бизнес, было главной мотивацией для корпорации «Синергия» заняться арт-направлением.

«В России невероятное количество ярких художников, которым нужно дать возможность показать себя, проявить свой потенциал. Мы рады способствовать продвижению талантливых представителей мира искусства, поддерживать их и открывать новые имена. Я уверен, что наша ярмарка поможет всем участникам найти источники вдохновения и возможности, которые помогут им в жизни и бизнесе», – считает Лобов.

Сооснователь Art Russia Fair Елизавета Фролова уверена, что «Россия — страна огромного творческого потенциала.

«Искусству необходимы площадки, где художники и галеристы могут заявить о себе и привлечь новую аудиторию среди коллекционеров и зрителей, которые получают не только эстетическое удовольствие, но и знакомятся с новыми трендами», – уверена Фролова.

Образовательная программа Art Russia Fair задумана сразу в двух форматах: офлайн и онлайн. Запланировано выступление более 80 российских и международных экспертов в области культуры и арт-бизнеса. Например, куратор международных музейных выставочных проектов, искусствовед Зельфира Трегулова будет говорить о значимости обозначения своего культурного присутствия в мире.

Известные коллекционеры, кураторы выставок, искусствоведы и художники поделятся своим видением будущего искусства и арт-бизнеса.

Art Russia Fair собирает искусство разных направлений и поколений под общим знаменателем – находить живой отклик у зрителей, и одновременно выступает с образовательной миссией – прокомментировать и объяснить многое из того, что сегодня происходит в современном искусстве.

Время работы ярмарки 1-4 апреля с 11:00 - 21:00

