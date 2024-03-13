Арнольд Шварценеггер сыграет в рождественской комедии

В ленте рассказывается о краже волшебного мешка у Санта Клауса, который обращается за помощью к бывшему вору Вэнсу, чтобы он помог ему вернуть украденное и спасти Рождество.

Режиссёром картины The Man With The Bag выступит Адам Шенкман («Зачарованная 2», «Убийства в одном здании», «Чего хотят мужчины»). Кого именно будет играть Шварценеггер не уточняется.

Ранее Шварценеггер заявил, что франшиза «Терминатор» ещё не завершена, однако ему она надоела и к роли киборга он возвращаться не желает, сообщает RT.

