Арнольд Шварценеггер сыграет в рождественской комедии
Арнольд Шварценеггер сыграет в рождественской комедии The Man With The Bag. Как сообщает Deadline, съёмки начнутся в 2024 году.
В ленте рассказывается о краже волшебного мешка у Санта Клауса, который обращается за помощью к бывшему вору Вэнсу, чтобы он помог ему вернуть украденное и спасти Рождество.
Режиссёром картины The Man With The Bag выступит Адам Шенкман («Зачарованная 2», «Убийства в одном здании», «Чего хотят мужчины»). Кого именно будет играть Шварценеггер не уточняется.
Ранее Шварценеггер заявил, что франшиза «Терминатор» ещё не завершена, однако ему она надоела и к роли киборга он возвращаться не желает, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru