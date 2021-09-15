Арнольд Шварценеггер и Денни де Вито сыграют в продолжении комедии «Близнецы»
Арнольд Шварценеггер и Денни де Вито сыграют в продолжении фильма «Близнецы». Съемки начнутся в январе 2022. В сиквеле под названием «Тройняшки», у близнецов появится ещё один потерянный брат. Нового родственника сыграет 52-летний комик Трэйси Морган. Режиссёром ленты будет Айван Райтман, который снял оригинальную картину. Он сообщил, что в «Тройняшках» попробует показать, что люди должны ладить друг с другом, даже если они очень разные.
Съёмки пройдут в Бостоне. Продюсеры отмечают, что главная цель — повторить успех «Близнецов», которые при бюджете в 15 млн долларов собрали в прокате 216 млн.
Ранее кинокритик Давид Шнейдеров рассказал о выходе новой «Матрицы». Он выразил надежду, что фильм станет событием в мире кино.
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