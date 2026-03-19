«Архитектура мечты»: Cosmoscow представит предаукционную выставку в «Елисеевском»
Выставка «Архитектура мечты» пройдет в историческом пространстве «Елисеевского» на Тверской улице в Москве в преддверии XIII благотворительного аукциона Фонда поддержки современного искусства Cosmoscow. Экспозиция расскажет о том, как в эпоху слома границ и идеологий проявляется радикальная форма солидарности через воображение. Художники своими работами строят собственные миры, создавая «архитектуру мечты».
Куратором проекта выступил Азу Нвагбогу (Лагос) — один из ключевых деятелей глобальной арт-сцены. Он входит в авторитетный рейтинг ArtReview «100 самых влиятельных людей арт-мира». По его словам, работы авторов с фотографией, живописью и концептуальными жестами ставят вопрос: «А что, если бы мы представляли себе все иначе?».
«Каждая работа на выставке «Архитектура мечты» несет в себе вес истории и в то же время настаивает на чем-то более легком — на том, что я называю «счастливым выживанием». Это вовсе не наивный оптимизм, а осознание того, что красота и воображение — это инструменты выживания. Формирование культуры в непростых условиях можно рассматривать как тонкое проявление силы», — отметил куратор аукциона.
В подготовке предаукционной выставки принял участие куратор Фонда Cosmoscow Алексей Масляев. Всего будет представлено 27 лотов, в том числе, три произведения иностранных художников. Все работы можно будет приобрести 13 апреля на благотворительном аукционе, который проведет Андрей Малахов.
Посетить выставку «Архитектура мечты» можно будет 11 и 12 апреля по адресу: Тверская улица, 14 по предварительной регистрации. Кроме того, 9 апреля в рамках проекта «Архитектура мечты» объявят победителей ежегодных программ фонда Cosmoscow — «Художник года», «Институция года» и «Музей года».
Главная цель фонда - системная поддержка современного искусства в России, содействие молодым художникам, а также развитие меценатства в стране. Он содействует свободному творчеству, образованию в сфере современного искусства и пополнению коллекций музеев.
