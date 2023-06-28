«Могло стать катастрофой»: Арбенина высказалась на концерте в Ростове о мятеже ЧВК «Вагнер»

Лидер группы "Ночные Снайперы" Диана Арбенина на концерте в Ростове высказалась о мятеже ЧВК "Вагнер".



"24 июня мы все очень переживали и Ростов был в эпицентре происходящего. Это могло стать катастрофой для многих. Я тогда поняла что мы конечно приедем и будем здесь, и будем петь. Потому что главное — это каждый из нас. Человеческая жизнь. Потому что сейчас она есть, а через полчаса может и не быть, а может не быть и через пять минут. Мы все нашей командой восхищаемся вашим благородством, самоотверженностью и достоинством. Но в Ростове по-другому быть и не могло", — сказала она со сцены.

Ее слова приводит издание "Блокнот Ростов". Концерт в Ростове ранее хотела отменить депутат Госдумы Екатерина Стенякина, однако Арбенина все равно поехала город, назвав в интервью "Радиоточке НСН" всех призывающих к отмене ее выступлений "мухоморами с больными головами".

