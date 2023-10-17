Арбенина отказалась комментировать «диванный пинг-понг» с отменой концертов
17 октября 202314:05
Лидер группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина в своём Telegram-канале заявила, что её утомило обсуждение её концертов.
Певица призвала «прекратить псевдополитический диванный пинг-понг» и отказалась в дальнейшем комментировать сообщения на тему выступлений коллектива.
«Концерты будут до тех пор пока я буду хотеть петь. Господа! Концентрируемся на жизни», - написала она.
Ранее Арбенина обвинила власти республики Марий Эл в отмене концерта коллектива, который должен был состояться в Йошкар-Оле, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Среди заложников ХАМАС установлен один россиянин
- Chery и Geely стали самыми аварийными китайскими марками в России
- Булыкин объяснил причину провала капитана «Спартака» в матче против Кении
- СМИ: Бывшего мужа Ольги Бузовой разыскивают судебные приставы из-за долгов
- Арбенина отказалась комментировать «диванный пинг-понг» с отменой концертов
- Лавина накрыла чемпионку РФ по альпинизму в Непале через три дня после падения
- Продюсер Рудковская назвала SHAMAN и Анну Asti лучшими молодыми артистами
- Светлана Лобода исполнила русские песни на корпоративе в Дубае
- СМИ: Налоговая и полиция проверят российский бизнес Лаймы Вайкуле
- Число туристов из РФ в Таджикистане выросло на 30% с начала года
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru