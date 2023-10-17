Арбенина отказалась комментировать «диванный пинг-понг» с отменой концертов

Лидер группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина в своём Telegram-канале заявила, что её утомило обсуждение её концертов.

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Певица призвала «прекратить псевдополитический диванный пинг-понг» и отказалась в дальнейшем комментировать сообщения на тему выступлений коллектива.

«Концерты будут до тех пор пока я буду хотеть петь. Господа! Концентрируемся на жизни», - написала она.

Ранее Арбенина обвинила власти республики Марий Эл в отмене концерта коллектива, который должен был состояться в Йошкар-Оле, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:МузыкаКонцертСоцсетиДиана АрбенинаНочные Снайперы

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