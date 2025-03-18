Стильный артхаус: Гуляев, Лисовец и Собчак на пятом дне Московской недели моды
В Центральном выставочном зале «Манеж» на пятый день Московской недели моды представили сразу 16 показов.
Предпоследний день четвертой Московской недели моды удивил зрителей не только модными шоу, но и звездными визитами. В Центральном выставочном зале «Манеж» в этот день можно было встретить певицу Zivert, блогера и модель Дину Саеву, блогера и автора канала MUR Мадонну Мур, главного редактора журнала «Москвичка» Дарину Алексееву и многих других. Свои коллекции представили 16 дизайнеров, в том числе и бренд из Таджикистана Olimzoda Mahin | Safia Couture | Ikat House.
КРУЖЕВО, БАРХАТ И СМЕЛОСТЬ
Понедельник, 17 марта, начался с показа академия брендинга и дизайна METRICS. В многогранную коллекцию вошли как невесомые вечерние платья, так и образы для современных бизнесвумен. Модели отличились графичными линиями, строгим кроем, но с фантазийным вмешательством. Зрителям представили платки, шляпки-таблетки, отложные воротнички. При этом яркие туфли в образах с показа сочетались с трендовыми кейпами и сложноскроенными жакетами. Свою коллекцию в этот день также показал бренд «Елецкие Кружева». Гости шоу могли наблюдать комплекты декорированы коклюшечным кружевом, воспроизведенным по архивным сколкам в тематике юбилея Победы разных лет.
Бренд Ruban Алисы и Юлии Рубан представил новый взгляд на образ независимой, уверенной в себе женщины, которая не боится смелого стиля. Коллекция демонстрирует, что женщина может быть разной каждый день, по настроению отдавая предпочтение объемным пуховикам, либо бархату. Этот показ посетила журналистка Ксения Собчак, которая В далеком 2018 году представила образ бренда на юбилее русского Vogue.
«Спустя 7 лет, я стала свидетелем того, как бренд после затишья снова в силе! Сильная, продуманная коллекция. Удачная площадка для показа и супер стилизация. Манто и костюм уже заказала», - написала журналистка по итогу в своем Telegram-канале.
Посетил ЦВЗ «Манеж» в этот день эксперт моды, теле- и радиоведущий Владислав Лисовец, который ранее рассказывал НСН, что закроет показ MERÉ, шоу состоялось как раз 17 марта.
Показ бренда был посвящен теме глобализации, многообразия шума и потери собственного Я. Шоу, начавшееся со звука помех, сразу погрузило зрителей в необходимую атмосферу. При этом Meré сделал ставку на белый цвет, символизирующий обновление и восстановление. На показе можно было увидеть летящие силуэты и строгие линии костюмной ткани, а также ажурные узоры с «гладкими» текстурами. Периодически белый цвет сменялся на противоположный черный. Таким был и финальный образ Лисовца, состоящий из расслабленного черного тренча из кожи и туники в аналогичном цвете.
Позже эксперт моды в своем Telegram-канале отметил, что из всего, что он успел посмотреть в рамках Московской недели моды, он выделил для себя образы таких брендов, как Alena Musaeva (Волгоград), Addicted_to (Москва), Ante Kovac (Москва), Zlata Peczkowska (Москва) и Ogo citezen (Якутия).
АРТХАУС НА ПОДИУМЕ
Завершился пятый день Московской недели моды показом бренда IGORGULYAEV. Как рассказал в интервью НСН дизайнер Игорь Гуляев, на новую коллекцию «Назад, вчера – Сегодня…Завтра…» его вдохновили образы дореволюционной Россию и времен «Великого Гэтсби».
«Идея пришла ко мне, когда я просто-напросто устал от худи и простой повседневной одежды, которая прижилась у каждого после пандемии. У меня в голове закружилась вспомогательная история, захотелось сделать переход из того периода бурлеска, вечерней красоты в сегодняшнее время. Мне кажется, это затронет многих людей, получилось очень красиво и очень вкусно», - пояснил он НСН.
В коллекции осень-зима 2025-2026 встречаются такие насыщенные цвета, как изумрудный, винный и бордо, золотой. Среди фактур дизайнер отдал предпочтение бархату, велюру, вельвету, коже, шелку и меху. Помимо моделей творения Гуляева на подиуме в этот вечер представляла и певица Лолита Милявская.
«Эта коллекция больше, конечно, "пахнет", в хорошем смысле, кино, старым кино, не знаю, какими годами - здесь всё намешано, поэтому она называется «Назад, вчера — Сегодня, Завтра…», потому что мода циклична», — сказала она.
Схожее впечатление коллекция произвела и на певицу Валерию, которая приехала поддержать дизайнера.
«Игоря не могли не прийти и не поддержать. Огромные впечатления от коллекции, ощущения, что я посмотрела какое-то кино, местами странное, захватывающее, в то же время чувственное, артхаус. Из аксессуаров обратил на себя внимание галстук, утрированные воротники. Много интересного, к примеру, винтажный налет в деталях, часы на цепочке в руках. Мне очень понравилось. Мне идут такие оттенки зеленого, береты, объемные пиджаки, я очень многое могла бы носить», - заявила она корреспонденту НСН уже после шоу.
На показе также была замечена и мама дизайнера Нина Гуляева, отметившая, что всегда старается поддерживать сына и посещать все его шоу.
Ранее Игорь Гуляев сообщил «Радиоточке НСН», что в грядущих весеннем и летнем сезонах традиционно в тренде будут светлые вещи, добавив предметы гардероба из прошлой коллекции можно актуализировать с помощью аксессуаров из новой коллекции.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Франция разместит истребители с ядерными боеголовками у границы с Германией
- Мемориал жертвам теракта в «Крокус Сити Холле» откроют 22 марта
- Пригожин рассказал о семье и заботе в последние годы жизни Бедроса Киркорова
- Военкор Коц: Украина не планирует вторжение в Белгородскую область
- В Москве мошенники убедили пенсионерку передать им 39 миллионов рублей
- Трамп поддержал предложение Путина организовать матчи между игроками НХЛ и КХЛ
- Путин и Трамп договорились о создании экспертных групп по Украине
- «Дал команду!»: Путин согласился на 30-дневный отказ от ударов по энергообъектам Украины
- Путин заявил об обмене пленными с Украиной по формуле 175 на 175 человек
- Кремль раскрыл детали переговоров Путина и Трампа
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru