Стильный артхаус: Гуляев, Лисовец и Собчак на пятом дне Московской недели моды

Посетил ЦВЗ «Манеж» в этот день эксперт моды, теле- и радиоведущий Владислав Лисовец, который ранее рассказывал НСН, что закроет показ MERÉ, шоу состоялось как раз 17 марта.

Показ бренда был посвящен теме глобализации, многообразия шума и потери собственного Я. Шоу, начавшееся со звука помех, сразу погрузило зрителей в необходимую атмосферу. При этом Meré сделал ставку на белый цвет, символизирующий обновление и восстановление. На показе можно было увидеть летящие силуэты и строгие линии костюмной ткани, а также ажурные узоры с «гладкими» текстурами. Периодически белый цвет сменялся на противоположный черный. Таким был и финальный образ Лисовца, состоящий из расслабленного черного тренча из кожи и туники в аналогичном цвете.

Позже эксперт моды в своем Telegram-канале отметил, что из всего, что он успел посмотреть в рамках Московской недели моды, он выделил для себя образы таких брендов, как Alena Musaeva (Волгоград), Addicted_to (Москва), Ante Kovac (Москва), Zlata Peczkowska (Москва) и Ogo citezen (Якутия).