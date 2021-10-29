Антоха MC выпустил кавер на песню Александра Вертинского
Музыкант Антоха MC выпустил кавер-версию песни Александра Вертинского «Лиловый негр» к выходу сериала «Вертинский» на KION.
События клипа разворачиваются во вселенной сериала.
Антоха MC, облаченный в черный фрак — такой же носил и актер Алексей Филимонов в «Вертинском», — исполняет песню.
За его спиной на экране возникают отрывки из разных эпизодов сериала. Герой Вертинского в исполнении актера Алексея Филимонова появляется в разных городах, странах и континентах. Вокруг него неизменно женщины и пространство для творчества, но вместе с этим и опасность, от которой шансонье вынужден бежать без оглядки.
Все эпизоды сериала “Вертинский” уже эксклюзивно доступны в онлайн-кинотеатре KION.
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