Антоха MC выпустил кавер на песню Александра Вертинского

Музыкант Антоха MC выпустил кавер-версию песни Александра Вертинского «Лиловый негр» к выходу сериала «Вертинский» на KION.

События клипа разворачиваются во вселенной сериала.

Антоха MC, облаченный в черный фрак — такой же носил и актер Алексей Филимонов в «Вертинском», — исполняет песню.

За его спиной на экране возникают отрывки из разных эпизодов сериала. Герой Вертинского в исполнении актера Алексея Филимонова появляется в разных городах, странах и континентах. Вокруг него неизменно женщины и пространство для творчества, но вместе с этим и опасность, от которой шансонье вынужден бежать без оглядки.

Все эпизоды сериала “Вертинский” уже эксклюзивно доступны в онлайн-кинотеатре KION.

