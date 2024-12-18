«Анора» Шона Бэйкера стала лучшим фильмом года по опросу критиков в США
Критики в США в ходе опроса, проведенного веб-сайтом IndieWire, назвали лучшим фильмом года – «Анору» Шона Бейкера, в которой снялись российские актеры Марк Эйдельштейн, Юра Борисов, Сергей Серебряков и Дарья Екамасова.
Всего было опрошено 177 журналистов и киноведов. Из них подавляющее большинство – 88 специалистов в области кино поставили «Анору» на первое место. Второе место занял «Бруталист» Брэйди Корбета. В призовую тройку вошел и «Мальчишки из "Никеля"».
Лучшим актером, по мнению критиков, является Эдриан Броуди, актрисой - Марианн Жан-Батист.
Ранее Юра Борисов дважды получил награду за лучшую роль второго плана, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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