«Анора» Шона Бэйкера стала лучшим фильмом года по опросу критиков в США

Критики в США в ходе опроса, проведенного веб-сайтом IndieWire, назвали лучшим фильмом года – «Анору» Шона Бейкера, в которой снялись российские актеры Марк Эйдельштейн, Юра Борисов, Сергей Серебряков и Дарья Екамасова.

Вполне «Оскар»: Шнейдеров предрек Борисову чудесное будущее

Всего было опрошено 177 журналистов и киноведов. Из них подавляющее большинство – 88 специалистов в области кино поставили «Анору» на первое место. Второе место занял «Бруталист» Брэйди Корбета. В призовую тройку вошел и «Мальчишки из "Никеля"».

Лучшим актером, по мнению критиков, является Эдриан Броуди, актрисой - Марианн Жан-Батист.

Ранее Юра Борисов дважды получил награду за лучшую роль второго плана, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / SEBASTIEN NOGIER / EPA
ТЕГИ:ОпросКиноСШАФильм

Горячие новости

Все новости

партнеры