Анна Асти отправится в апрельский тур после еще одной операции на ноге

Певица Анна Асти начнет концертный тур после дополнительной операции на ноге. Об этом она рассказала во время визита в Казань.

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На апрель запланировано 10 концертов, которые перенесли с марта. По словам исполнительницы, дополнительная операция пройдет 21 марта.

«У меня будет 10 дней на восстановление, и с этого момента я буду работать в туре», - цитирует певицу ТАСС.

В конце февраля билеты на концерты Асти перестали продавать в Краснодаре и Нижнем Новгороде. Власти Липецка официально отменили ее выступление из-за участия певицы в «голой» вечеринке в клубе «Мутабор», напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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