Анна Асти отправится в апрельский тур после еще одной операции на ноге
Певица Анна Асти начнет концертный тур после дополнительной операции на ноге. Об этом она рассказала во время визита в Казань.
На апрель запланировано 10 концертов, которые перенесли с марта. По словам исполнительницы, дополнительная операция пройдет 21 марта.
«У меня будет 10 дней на восстановление, и с этого момента я буду работать в туре», - цитирует певицу ТАСС.
В конце февраля билеты на концерты Асти перестали продавать в Краснодаре и Нижнем Новгороде. Власти Липецка официально отменили ее выступление из-за участия певицы в «голой» вечеринке в клубе «Мутабор», напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru