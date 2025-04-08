В Сети стало доступно аниме «Твоя форма». Место действия — Санкт-Петербург в альтернативной реальности, сообщили в «Кинопоиске».

Японские мультипликаторы выпустили проект под названием «Your Forma» (Твоя форма). Главные герои, девочка-сыщик Этика Хиэда и разумный андроид Харольд Люкрафт, живут в Северной столице в 2023 году. Вместе они должны спасти человечество от пандемии смертельного технологического вируса.

Мировая премьера состоялась 2 апреля, теперь аниме доступно во всех основных онлайн-кинотеатрах России. Всего в сезоне ожидается 13 серий.

Ранее председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков в интервью НСН заявил, что только три фильма смогут собрать 500 миллионов рублей в прокате этой весной.